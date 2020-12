Knjižni prvenec celjskega dijaka

Društvo GCC, ki povezuje sedanje in nekdanje dijake Gimnazije Celje – Center, je izdalo zgodbo Tudi Luka nosi masko. Avtor slikanice je 17-letni Jon Kanjir, dijak 3. letnika programa predšolska vzgoja na GCC. Gre za njegov avtorski prvenec, ki ga krasijo ilustracije četrtošolke likovne gimnazije Maše Črešnik.

Kratka in lahkotna zgodba je namenjena otrokom od 2. do 10. leta starosti, ki jim na zabaven način predstavi pomen nošenja obraznih mask. Knjigica je tudi zanimiv dokument aktualnega časa in leta 2020, ki si ga bomo zapomnili po pandemiji korona virusa.

Kako otroci dojemajo ukrepe zaradi koronavirusa?

Ob izdaji je avtor Jon Kanjir zapisal, da je zgodba nastala ob razmisleku o tem, kako otroci dojemajo vse ukrepe s katerimi želimo preprečiti širjenje virusa. Slikanica ni le način, da se otroci poistovetijo z glavnim junakom Luko in lažje dojamejo pomen nošenja mask in skrbi za sočloveka, ampak tudi poslovna ideja. Jonov prvenec bo tako skupaj s posebnimi obraznimi maskami za otroke od 7. 12. dalje na voljo tudi v spletni trgovini http://luka-bere.si/.

Si pa avtor v prvi vrsti želi, da bi njegov junak Luka nagovoril čim več otrok in da bi kmalu premagali virus ter ponovno zaživeli brez omejitev. (UC)