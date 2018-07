Knjigi meseca Celjske Mohorjeve: LJUBO ŽIVLJENJE in UBEŽNICA*

* oglasno sporočilo

V zgodbah o nenadnih spremembah, srečnih in manj srečnih naključjih ter preobratih usode Alice Munro v svojem značilnem slogu slika portret kanadskega (polpreteklega) vsakdanjika. Štiri zaključne zgodbe, med njimi naslovna, so delno avtobiografske in se, tako avtorica, najbolj približajo njenemu življenju.

V drugi knjigi je nov sveženj kratkih zgodb nobelovke Alice Munro, ki ponuja zanimiv, pogosto presenetljiv uvid v (ne)vsakdanje dileme protagonistov kanadske – in ne samo kanadske – polpreteklosti in sedanjosti. Na begu ali ne – življenje gre naprej!

Nedramatični zapleti vsakdanjih dogodkov in odločitev, ki se dramatično zapletejo na prizorišču notranjega človekovega dogajanja, to je snov, iz katere Munrojeva plete svoje kratke (in ne tako kratke) zgodbe. Avtoričina empatija včasih meji na avtobiografskost, vendar se vanjo ne ujame. Prav tako pripoved nikdar ne izzveni vdano v usodo; tudi kadar protagonist ugotovi, da beg (pred seboj) ni mogoč. Kratke zgodbe Alice Munro vselej ponujajo napeto branje – od začetka do vsakokrat znova nepredvidljivega konca.

