Knjigi meseca Celjske Mohorjeve: LJUBEZEN in DOMOV*

Pretresljiva zgodba dveh mladostnih prijateljic iz srednje dobro stoječega črnskega okolja, ki pa po čudnih okoliščinah in zaradi nebrzdane sebičnosti odraslih, večino življenja prebijeta v medsebojnem sovraštvu. Morrisonova s posluhom za skrivnosti duše in telesa razkriva človeško prizadevanje, da bi kljub vsemu nekako ohranili v sebi nedolžnost otroka. “Še preden smo sploh vedele, kdo smo, je nekdo, ki smo mu zaupale svoje življenje, mogel, nameraval, hotel izkoristiti našo majhnost, našo nevednost, naše potrebe, in nas umazati do kosti …”

Knjiga Domov pa je zgoščeno grajen in v srce segajoč roman, sočen in intenziven, surov, vendar ljubeč. Roman govori o Franku Moneyu, ki se je vrnil iz korejske vojne. Preganja ga smrt dveh najbližjih sobojevnikov in moralni zlom, ki ga je pretresel do dna biti. Sedaj se vrača domov, da bi ljubljeno sestro iztrgal smrti, med to vrnitvijo pa reši tudi sam sebe. Frank se bojuje proti travmi in rasizmu, da končno zadnji hip reši sestro, ki jo neki zdravnik izkorišča za poskusnega zajčka.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

