Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ŽIVIJO, ADIJO, NA LAŽI TE VEDNO DOBIJO*

Laž ima kratke noge

Lovro ustvarja izmišljije, se izraža po svoje, napihuje zgodbe, olepšuje resnico. Tako vsaj pravi. Mamica in očka ga svarita, naj neha lagati. Če bo kar naprej lagal, ga nihče več ne bo jemal resno.

Slikanice Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo, Sramežljivi Staš in govorni nastop, Lara Kosmulja, mala klepetulja in Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja! s pravljičnimi liki postavljajo ogledalo našim najmanjšim. Na izviren način vabijo k pogovoru o izzivih, s katerimi se srečujejo mali nadobudneži, in ponujajo ogrodje za dobre odnose v družini, šoli, družbi. Navihano-poučno, vsestransko dobrodošlo branje!

Knjiga je prejela znak kakovosti ZLATA HRUŠKA.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

