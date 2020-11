Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: Z LEPILOM NA PODPLATIH*

* oglasno sporočilo

Trideset let slovenske države

Pred tridesetimi leti smo Slovenci kot narod poželi tisto, kar so naši predniki vztrajno sejali skozi stoletja. Doživeli smo družbeni prelom med nekdanjim totalitarnim in novim demokratičnim redom. A ko se demokratični principi delovanja družbe zatikajo ob staro miselnost in sistemske ostanke nekdanjega režima, korak zastane. Napredujemo počasneje in z več težavami. Kot bi imeli lepilo na podplatih. Številni ugledni avtorji z najrazličnejših področij v knjigi ne le opozorijo na težave, ampak zanje ponudijo tudi rešitve.

