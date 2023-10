Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: VRTILJAK PRAZNINE?

* oglasno sporočilo

Iz začaranega kroga zasvojenosti je mogoče izstopiti

Vsaka oblika zasvojenosti je način samozdravljenja čustvene in psihološke bolečine, ki jo je posamezniku naložila življenjska travma. Pogosto stigmatizirano področje zlorabe alkohola in drugih substanc pa je v resnici samo kletka žrtve, ki iz začaranega kroga spopadanja z notranjo bolečino poskuša izstopiti na različne disfunkcionalne načine. Zlorabe, zgodnja zanemarjenost, izgube, zavrženost in izdajstva so rane, ki jih čas v resnici nikoli ne zaceli. Tragične zgodbe zlomljenih in zaznamovanih družin se tako prenašajo iz roda v rod, iz generacijo v generacijo. Knjiga za strokovno in splošno javnost nosi pomembno sporočilo – vrtiljak praznine je mogoče tudi ustaviti, polnost in smisel bivanja pa (znova) poiskati.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo