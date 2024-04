* oglasno sporočilo

Vsako življenje je zahvalna molitev

Nekega jutra se vrabček zbudi in ne najde besed, da bi zapel svojo vsakodnevno zahvalno molitev. Za pomoč zaprosi prijatelje, ki se vsak po svoje izvirno in ustvarjalno povezujejo z Bogom in vrabčku tako pokažejo, da niso le besede tiste, ki molitvi dajejo moč!

Celjska Mohorjeva družba

