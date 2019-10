Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: VISOKA UMETNOST STARANJA*

* oglasno sporočilo

Priljubljeni pisec duhovne literature, predavatelj in duhovni spremljevalec, benediktinski pater Anselm Grün je v knjigi strnil misli o človeka vrednem doživljanju starosti v vseh njenih razsežnostih. Razmišljanje o staranju je vedno tudi razmišljanje o življenju. Obstajajo osnovna pravila umetnosti staranja, ki veljajo za vsakogar. Sem spadajo dejanja sprejemanja, odpovedovanja in preseganja samega sebe. Kdor se želi naučiti te umetnosti, se mora v teh vrlinah starosti uriti. A pri vseh splošnih pravilih mora končno vsak sam najti svojo čisto osebno pot. Sam se mora odločiti, kakšen odnos bo imel do svojega staranja, do tega, kar ga prizadeva od zunaj, do bolezni, do izkušenj izgube in lastnih meja.

