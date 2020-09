Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: VEDRE MISLI ZA VSAK DAN*

* oglasno sporočilo

Zbirka vedrih misli raznih avtorjev in kulturnih izročil je polna življenjske modrosti in navdiha, ki bralcu odpira nov pogled na različna življenjska obdobja in situacije. Dragocena spodbuda za sprejemanje življenja v vseh njegovih barvah in odtenkih!

Sloviti misleci – od umetnikov, znanstvenikov, do papežev in svetnikov – so v kratka razmišljanja strnili svoje poglede na življenje. Skupni imenovalec v knjigi zbranih razmišljanj pravzaprav odpira vprašanje človekove svobode. Modrost in življenjsko zadovoljstvo namreč nista odvisna toliko od zunanjih okoliščin kakor od človekove notranje naravnanosti. Zanimivi in za sodobnega človeka nadvse aktualni uvidi so kakor požirek vedrine – dobrodošlo darilo za vsakogar!

