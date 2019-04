Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: UVOD V NOVO ZAVEZO*

* oglasno sporočilo

Vrhunsko sodobno delo enega največjih svetopisemskih strokovnjakov našega časa. Raymond E. Brown (1928–1998) je bil odličen in zaslužen profesor, prejel je več kot 30 častnih priznanj in doktoratov katoliških in protestantskih univerz z vsega sveta, bil je edini Američan, ki je bil vključen v papeško biblično komisijo, napisal je več kot 35 knjig o Svetem pismu.

Izhajajoč iz izkušnje življenjskega študija, učenja, oznanjevanja in pisanja, se dr. Raymond E. Brown jasno in z lahkoto ozira po celotni Novi zavezi. Bralca popelje od knjige do knjige skozi vsebino in temeljna vprašanja. Te strani vsebujejo celo bogastvo informacij, največji vtis pa naredijo povzetki vsake knjige, zgodovinski pregled skozi antični grško-rimski svet, razprave o temeljnih teoloških vprašanjih in bogata dodatna gradiva kot bibliografije, preglednice, dodatki in kazala. Ob uporabljanju teh temeljnih dejstev Brown odgovarja na vprašanja, ki se porajajo sodobnemu bralcu glede Nove zaveze in njenega odnosa do našega sodobnega sveta, in odgovarja na različna nasprotujoča si mnenja. Delo so prevedli Marko Urbanija, Igor Brbre in Bogomir Trošt, strokovno pregledal dr. Maksimilijan Matjaž.

