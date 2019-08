Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SLOVENSKA GLASBA V EVROPSKEM OKVIRU*

* oglasno sporočilo

Izbrana besedila je predstavitev avtorjevega odnosa do nekaterih temeljnih ali pomembnih vprašanj slovenske glasbene preteklosti. Besedila niso razvrščena kronološko po nastanku, marveč po zaporedju zgodovinskih obdobij in tematike znotraj njih. Ker se tematika nanaša na vsa obdobja slovenske glasbe, naj bi izbor predstavljal kontinuiteto njenega razvoja, ne da bi s tem pretendiral na izčrpnost, tem manj na raven kakšnega zgodovinskega orisa.

Izbor besedil je razdeljen v dva poddela: prvi je historičen, drugi, ki prav tako ne more brez zgodovinskih vidikov, je posvečen nekaterim posebnim temam, tako denimo predstavitvi problematike mednarodnega popisa glasbene dediščine na Slovenskem, razmerju ljudske glasbe do umetne in zlasti tematiziranju glasbe Srednje Evrope. Naj bralcu tako razvrščena besedila spregovorijo o razvojnih in umetniških dosežkih slovenske glasbe, o njeni evropskosti in izvirnosti.

