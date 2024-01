Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: SKUPNO BRANJE GRADI ZAUPANJE*

* oglasno sporočilo

Kako skupno branje krepi povezanost med starši in otroki

Nikoli ni prezgodaj za branje otroku, trdi avtorica priročnika Paola Zanini in to trditev podkrepi z vrsto strokovnih mnenj. Branje z otrokom namreč krepi zaupanje in pomembno vpliva na kakovost odnosa med otrokom in staršem, predstavlja pa tudi varen prostor za dialog in spoznavanje drug drugega. Naj bo doma ali na poti, v nosilki ali vozičku – skrbno izbrana knjiga bo vedno dobrodošla spremljevalka.

Strokovno poglobljen priročnik z vrsto dragocenih nasvetov.

