Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: RUMENA NA OBROKE. Pohod po rumeni poti Via Alpina*

* oglasno sporočilo

Motivacijski priročnik za vezno pohodništvo in pričevanje o pohodu čez Alpe

Knjiga je poučen in koristen pripomoček za vse, ki bi se želeli podati na pot v Alpe. V sliki in besedi so predstavljene vse etape poti Rumena Via Alpina v smeri pohoda Trst–Oberstdorf. Knjigo boste lahko prebrali v enem zamahu, k njej se boste lahko vračali, ko boste iskali zanimive kotičke Alp kot ideje, kam naj vodi vaš naslednji izlet v gore.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo

Naročnik oglasa: Celjska Mohorjeva družba