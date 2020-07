Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: PREPROSTE ZGODBE S SOLČAVSKIH PLANIN*

* oglasno sporočilo

Joža Vršnik pd. Robanov Joža v slovenski javnosti ni neznano ime. V vsakdanjem življenju zadržan in skromen ni nikoli mislil na knjižno objavo svojih spisov, saj jih je pisal najprej zase. Vsebina spisov Robanovega Joža je raznovrstna, da je knjiga zanimiva ne samo za domačine in ljubitelje narave, marveč tudi za etnologe in ne nazadnje za jezikoslovce, saj vsebuje tudi poseben slovarček narečnih in drugih manj znanih besed ter zbirko pregovorov in rekov z razlagami.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo