Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: POTEPI PO SLOVENIJI*

* oglasno sporočilo

Vodnik za starejše in gibalno ovirane

Svojevrsten vodnik po Sloveniji, ki priča, da je v slehernem koščku naše deželice mogoče doživeti veliko lepega – na izlete pa vabi tudi tiste, ki ne zmorejo hoje in za gibanje potrebujejo oporo spremljevalca ali kak pripomoček. Zato so izleti izbrani tako, da so dostopni tudi starejšim in gibalno oviranim.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo