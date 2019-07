Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: OD VZOROV DO BOJEV – KJE, DOMOVINA, SI*

* oglasno sporočilo

Slovenska domovinska pesem – Slovenska domovinska proza

Kje, domovina, si – Slovenska domovinska pesem od Valentina Vodnika do danes (izbor France Pibernik, spremna beseda dr. Joža Mahnič) in Od vzorov do bojev – Slovenska domovinska proza od Janeza Trdine do danes (izbor in spremna beseda Andrijan Lah).

Antologiji sta zasnovani kot pregledni celoti zapisov o preizkušnjah in žlahtnosti slovenskega narodovega življa. Obsegata dela oz. odlomke del več kot devetdesetih slovenskih besednih ustvarjalcev. Poleg krajše spremne študije vsako delo obsega tudi biografske oznake vseh omenjenih avtorjev.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo