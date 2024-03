Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: OČE*

* oglasno sporočilo

Oče. Ena sama drobna beseda, pa toliko pomenov. Ponos, ki napenja prsi. Strah, da bodo odločitve napačne. Nežnost, ki se ne sramuje. Ljubezen, ki je stanovitna. Očetje so si različni. Pa vendar si vsi želijo isto. Da bi bili njihovi otroci srečni. Kot mnogo drugega je to včasih težko ubesediti. In morda je to prva knjiga, ki z malo besed pove skoraj vse.

Za knjigo Mama je uigran ustvarjalni dvojec pripravil še knjigo Oče, ki v najrazličnejših podobah, kulturnih odsevih in socialnih okoliščinah slavi očetovstvo. Očetovstvo v vsej svoji kompleksnosti na vrtiljaku zadovoljstva in žalosti, frustracij in zabav na koncu govori en sam, vsemu svetu razumljiv jezik. Reče se mu ljubezen.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

