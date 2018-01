Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NEVIDNA MEJA*

* oglasno sporočilo

Zgodba, ki jo Kilian Jornet pripoveduje, je razpeta med stvarnostjo in izmišljijo. Prvi del, še posebno prvi dve poglavji, temelji na resničnih dogodkih. Za odpravo v Himalajo je navdih dobil v izkušnjah, ki jih je doživel pozimi leta 2013 v Nepalu z dvema kolegoma (Jordijem Tosasem in Jordijem Corominasem). Liki, njihove zgodbe in oseba, ki jo knjiga nagovarja, pa so del njegove domišljije.

“Knjiga bo marsikoga navdušila še bolj kot njegovi tekmovalni uspehi, saj tudi tu že premika meje mogočega in postavlja nove kriterije osvajanja visokih gora. Knjiga ima visok tempo, kot njegovo življenje in bralcu praktično ne pusti dihati, zagotovo pa mu da razmišljati, saj v njej lahko najdemo veliko življenjskih napotkov. Skratka, knjiga vredna branja, tudi zato, ker je del nje posvečen Sloveniji.” (Nejc Kuhar)

Kilian Jornet (1987) je otroška leta preživel v planinskem zavetišču Cap del Rec in visoke gore so bile njegovo otroško igrišče. Pri komaj petih letih se je povzpel na gori Aneto in Posets, najvišja vrhova v Pirenejih, že pri desetih pa je prehodil celotno pirenejsko gorsko verigo. Je večkratni svetovni prvak serije gorskih tekov Skyrunner ®, večkratni zmagovalec tekme UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc) ter številnih drugih tekem v gorskem teku in turnem smučanju. V zadnjih letih si je za izziv zadal postavljanje rekordnih časov na nekatere najvišje oziroma najbolj prepoznavne vrhove celin in njegovi uspehi so mu prinesli tudi naziv pustolovca leta 2014 po izboru revije National Geographic.

