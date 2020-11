Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NAŠ ASTOR*

* oglasno sporočilo

Le kateri otrok ne sanja o tem, da bi imel svojega psa! Hišni ljubljenček prinaša veliko veselja, a zahteva tudi veliko odgovornosti. S tem se soočita Jakčeva starša, ki ju sinova prijaznost in ustrežljivost poveže z ostarelima zakoncema in se prelevi v pravo medgeneracijsko dogodivščino. Ob Jakčevem nemškem ovčarju Astorju se tudi bralci učimo pravilnega odnosa do človekovega najboljšega prijatelja. Zgodbo je nežno doživeto izrisala Jelka Reichman.

Naročila lahko oddate na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo