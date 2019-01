Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NAFTA*

* oglasno sporočilo

Knjiga tržaškega Slovenca, ki ga je življenjska pot in tradicija družine vodila na morje in od tam k znani naftni korporaciji Chevron, nas pouči iz prve roke. Tako lahko izvemo praktično vse, kar je pomembno za poznanje te panoge: od tehnologije iskanja naftnih nahajališč globoko v zemeljski skorji na celini ali pod morskim dnom do naprav za pridobivanje in transport te dobrine po naftovodih in s tankerji do porabnikov. Avtor se ni izognil niti navajanju nesreč, kot so nenadni izbruhi vrelcev, požari in izlitja nafte iz tankerjev, pa tudi vojaških spopadov, katerih vzrok je bil pohlep po tej dragoceni tekočini. Poleg naštevanja zgodovinskih dejstev in navajanja količin pridoblje-ne nafte in naravnih zalog za posamezne države proizvajalke je vpletel v svoje pripovedovanje tudi nekaj lastnih doživetij iz svojega 35-letnega delovanja pri Chevronu. Naj omenimo samo tistega, kako je s svojo odločnostjo pa tudi z drznostjo in precej sreče prišel s svojo ladjo, natovorjeno s tremi milijoni sodčkov nafte, iz žarišča »tankerske vojne« v Perzijskem zalivu, ko so iranske ladje raketirale nevtralne tankerje vse povprek in so njihovi mudžahidi minirali Hormuško ožino.

Korporacija Chevron je znala ceniti njegovo delo, zato mu je zaupala poveljevanje štirim največjim tankerjem v svoji floti, ki so bili med največjimi tankerji v svetovnem merilu in s katerimi je preplul domala vse oceane. Kapitan Marco Sulli – Sulčič se je po upokojitvi lotil pisanja te knjige, ob izdelovanju modelov starodobnih ladij na jadra pa v miru na svojem domu v Fari pri Gorici podoživlja dogodke s svoje življenjske poti, ki je bila povezana z morjem, tankerji in nafto.

