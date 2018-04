Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NA POTEP V NARAVO*

* oglasno sporočilo

Imenitne zgodbe za EKO BRALCE: Kakšen je gozd pozimi? Kje živijo čmrlji? Koliko kostanja prinesemo domov? Kaj so krplje? Kako prespati v naravi? Kaj pa, če nenadoma srečamo medveda? Vabimo vas, da jo z Ivano, Juretom in njunimi prijatelji po odgovore na vsa ta in še številna druga zanimiva vprašanja o gozdu, travniku in njunih prebivalcih tudi vi mahnete NA POTEP V NARAVO! Besedilo Mateje Gomboc dopolnjujejo ilustracije Erike Omerzel Vujić.

Avtorica v knjigi spretno poveže svojo ljubezen do odkrivanja narave in njenih skrivnosti ter čut za delo z otroki. Ko se združijo vedoželjnost, pustolovska žilica in želja po življenju v pristnem stiku z naravo, ni več ovir za male junake. Tudi strokovno preverjena dejstva s področij biologije in gozdarstva avtorica podaja na privlačen način in tako res spodbuja male in velike junake, naj se odpravijo ven, v naravo, in odkrijejo, kako čudovita je – naj si jo ogledujemo s povečevalnim steklom, z daljnogledom ali s prostim očesom. V času, ko se bolj in bolj zavedamo pomena zdravega odnosa do narave, ta poučna knjižica prihaja kot nadvse dobrodošlo branje tako doma kot v šoli.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo