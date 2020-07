Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: NA POTEP V NARAVO*

* oglasno sporočilo

Bonton v gozdu in na travniku

Imenitne zgodbe za EKO BRALCE: Kakšen je gozd pozimi? Kje živijo čmrlji? Koliko kostanja prinesemo domov? Kaj so krplje? Kako prespati v naravi? Kaj pa, če nenadoma srečamo medveda? Vabimo vas, da jo z Ivano, Juretom in njunimi prijatelji po odgovore na vsa ta in še številna druga zanimiva vprašanja o gozdu, travniku in njunih prebivalcih tudi vi mahnete NA POTEP V NARAVO! Besedilo Mateje Gomboc dopolnjujejo ilustracije Erike Omerzel Vujić.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo