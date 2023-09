Knjiga tedna Celjske Mohorjeve MOHORNIK 2024*

* oglasno sporočilo

Rokovnik za novo šolsko in vse koledarsko leto 2024

Mohornik je nepogrešljiv rokovnik, pripomoček za načrtovanje zasebnega, službenega in šolskega vsakdana od septembra 2023 do konca decembra 2024. Mohornik se začne s preglednimi letnimi koledarji 2023–2025 ter zbirnim popisom državnih in katoliških praznikov za leto 2024.

Osrednji del sestavljajo estetsko urejeni tedenski koledarji od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2024, dopolnjeni z natančnim pregledom dnevnih godovnikov, praznikov, beril in evangelijev za vsak dan v letu ter s prostorom za sprotne in dnevniške zapise. Rokovnik bogatijo tudi podatki o spremembah luninih men in navdihujoči knjižni citati ter mesečni koledar za leto 2025.

Mohornik nam s svojim priročnim formatom in praktično spiralno vezavo olajša vsakodnevno organiziranje časa in je privlačen spremljevalec vsakdanjega službenega, šolskega in družinskega življenja.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo