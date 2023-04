Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: MATI ZEMLJA*

* oglasno sporočilo

V novi pesniški zbirki pesnik prevprašuje svoj odnos z zemljo, ki jo doživlja kot mater – predstavlja mu početek in konec, rojstvo in poslednje naročje. V idilični pokrajini s sledovi raja zaznava slutnjo skrivnosti človeka, ki mu je dan dar življenja, a mu neizogibno sledi vrnitev v večnost. Pesmi so preplet kletve raja in hvalnice stvarstvu, pri čemer prevladuje slednja, saj je ljubezen, ki jo čuti pesnik, tako močna, da lahko preobrazi celo zlo.

