Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: MALEČNIŠKA KUHARICA*

Žlahtna tradicija klasične kuhinje naših mam

Pred mnogimi leti se je Alojzija Koletnik, rojena Gornik (1911–2008) udeležila kuharskega tečaja pri šolskih sestrah. V župnijo Malečnik so na povabilo legendarnega dušnega pastirja Marka Glaserja leta 1869 prišle iz Gradca. Njihova duhovna in družbena dediščina je na slovenskih tleh živa še danes – v župniji Malečnik tudi skozi osemdeset strani porumenelih listov skoraj sto let starega, gosto popisanega Alojzijinega zvezka receptov. Z veliko predanostjo Glaserjevega naslednika dr. Sebastjana Valentana in malečniških gospodinj jeta kulinarična zapuščina oživela v uporabni, skoraj zbirateljski izdaji klasične kuharice naših mam.

Vabljeni v Mohorjevo knjigarno na Prešernovi ulici 23 v Celju

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

