Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KORINTSKI STEBER*

Pripovedno fantazijska struktura romana črpa iz zgodovinske substance let 1941-1944 na Slovenskem. Pisatelj obdeluje vlogo slovenskega krščanskega socializma med vojnim dogajanjem. V tem je tudi njegovo prvenstvo: roman prvi doslej obravnava položaj ter življenje in dileme krščanskih socialistov med vojno in tako postavlja mejnik v slovenskem zgodovinskem romanu polpretekle zgodovine.

