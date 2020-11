Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KINO Z MUCO INO*

* oglasno sporočilo

Zaljubljena krimi-mijav-ka. Sodobna in hkrati večna téma – v večni, tudi sodobnemu (malemu) bralcu ljubi pesniški formi in … prikupno mačji podobi.

Bina Štampe Žmavc v najžlahtnejši maniri nadaljuje tradicijo balad in romanc, kot so prejšnje rodove spremljale s Prešernovim Povodnim možem in Kovičevim Mačkom Murijem, in jo nadgradi z dodajanjem prepoznavno svojih komponent zgodbe v zgodbi in izvirnih neologizmov. V sodelovanju s slikarko Kristino Krhin sta ustvarili dovršeno mojstrovino, ki se je bodo razveselili otroci in odrasli.

