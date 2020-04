Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KDOR SE ČEBEL BOJI, MEDU NE DOBI*

* oglasno sporočilo

Paberkovanje po čebelarski dediščini

Zbir pregovorov in modrosti, vraž, koledarskih prerokb in napotil, frazemov in ugank, ki izhajajo iz sveta čebelarstva, človekovih izkušenj pri ravnanju s čebelami ter iz opazovanja življenja in obnašanja čebel ob določenih situacijah. Knjiga prinaša nabor folklornih obrazcev, ki nam kaže povezanost njihovega nastanka iz izkušnje s širšim kontekstom bivanja: gre za najkrajše folklorne oblike, ki ubesedujejo čebelarstvo ter sožitje človeka in čebele.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po e-pošti: knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

