Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KAPLJICA AJA*

* oglasno sporočilo

Zabavne in poučne prigode najbolj neugnane kapljice na svetu

Kapljica Aja s svojo družino in prijatelji živi v Nebeškem ribniku, tako velikem, da mora krap Vladimir stopetdesetkrat zamahniti s plavutmi, preden priplava na drugo stran. Ločje in rogoz ob ribniku mrgolita od življenja. Zanj nosijo kapljice veliko odgovornost. Zato mora tudi kapljica Aja, ko nastopi pravi čas, v šolo, kjer se bo naučila vsega, kar mora prava kapljica vedeti in znati.

Zabavno slikanico odlikuje razlaga pojmov, ki jih srečamo v besedilu in bodo otroku v pomoč pri razumevanju. Skozi zgodbo se bo tako med drugim naučil, kakšno je ledeniško jezero, katere živali živijo v ribniku in kako dragocena je za naš planet voda.

Vabljeni v Mohorjevo knjigarno na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo