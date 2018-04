Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KAKO NAJ SE (NE) PREPIRAMO*

* oglasno sporočilo

Prepiranju se v družini ne moremo izogniti; in včasih je lahko precej boleče. Pa vendar so spori – bodisi med sorojenci ali med starši in otroki – pravzaprav pomembni in koristni, da se kot družina lahko razvijamo. Kako naj se jih torej lotimo, ne da bi drug drugega prizadeli? Stephanie Schneider govori iz izkušenj. S konkretnimi spodbudami k razmišljanju in z ukrepi za »prvo pomoč« prinaša sveže in uporabne namige za reševanje (ne)potrebnih družinskih nesoglasij. Prisrčen in humoren zapis, ki vas bo že med branjem spravil v dobro voljo, »toplo priporočajo izmozgani starši«!

Avtorica Stephanie Schneider je na podlagi izčrpnih (in izčrpavajočih) življenjskih izkušenj sklenila humorno in z največjo mero dobronamernosti napisati nekoliko drugačen popotni vodnik skozi življenje – tak, ki nas uči, kako naj se prepiramo, ne da bi ob tem obupali.

