Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: KAJ PA, ČE ME POGOLTNE KIT?*

* oglasno sporočilo

Deček Martin ima neverjetno bujno domišljijo: zamišlja si vse mogoče strašne stvari, ki se mu lahko pripetijo, in od silnih skrbi trepeta kot šiba na vodi. V mislih si predstavlja, da se na šolskem izletu izgubi, da ga ugrabijo gusarji in da ga požre kit. Namesto da bi ga kot ponavadi pomirila na običajen način, njegova mamica Martinove skrbi tokrat obrne na glavo: kaj pa, če ga čakajo same čudovite dogodivščine?

Peta slovenska knjiga priljubljenega in uspešnega španskega (katalonskega) dvojca, pisateljice Susanne Isern in ilustratorke Rocio Bonilla, ponovno prihaja v veliko pomoč mladim bralcem in njihovim staršem, saj oboje sooča z otrokovimi strahovi, predvsem pa ob humorni zgodbi in umetelnih ilustracijah ponudi nadvse priročno pomoč in rešitev iz marsikatere zagate.

Naročila lahko oddate na www.mohorjeva.org, po elektronski pošti knjigarna-ce@celjska-mohorjeva.si ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo