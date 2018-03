Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: JEGLIČEV DNEVNIK*

* oglasno sporočilo

Izjemna slovenska kronika prvih tridesetih let 20. stoletja

Anton Bonaventura Jeglič (1850–1937), 28. redni ljubljanski škof, velja za enega najdejavnejših škofov v 550-letni zgodovini ljubljanske škofije in eno ključnih osebnosti svojega časa na Slovenskem. Svoje doživljanje skozi dvaintrideset let dolgo škofovsko pot je zaupal dnevniku in tako sijajno izpisal svoj duhovni avtoportret. Jeglič v dnevniku ni le natančen in obširen kronist dogodkov, temveč piše tudi o svojih razmišljanjih, načrtih, dilemah, stiskah, strahovih … Brez pretiravanja lahko ta impozanten dnevniški opus označimo za kulturni spomenik najvišje vrednosti, saj je izjemno pomemben tako kot temeljita kronika tistega časa kot tudi za razumevanje duhovne biti slovenskega naroda.

