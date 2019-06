Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: JAZ … JANA*

* oglasno sporočilo

Jana je rada zunaj z živalmi. Sedi na veji najljubšega drevesa, prebira Tarzana in sanjari, kako bo nekoč pomagala živalim v afriški džungli. Uveljavljen ameriški ilustrator Patrick McDonnell v svoji nagrajeni slikanici predstavi malo Jano, ki je zrasla v dr. Jane Goodall – primatologinjo, zagovornico varstva narave in človekovih pravic, mirovno glasnico OZN. Zgodba o upanju kot navdih in spodbuda.

Slikanica je prejela nagrado Caldecott Honor Book.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo