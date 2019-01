Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: JAPONSKE NOVELE*

* oglasno sporočilo

Alma Maximiliana Karlin (1889-1951), po rodu Celjanka, je bila svetovna popotnica, poliglotka, ljubiteljska etnologinja, biologinja itd. Študijsko potovanje okrog sveta, ki ga je nameravala opraviti v treh letih, je trajalo približno trikrat toliko. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v “človeškem ritmu”, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spregledala njihove notranje stiske in napetosti in jih nakazala že v potopisih, še bolj pa jih je razvila v svojih literarnih delih.

Samosvoja Celjanka je znala svoja spoznanja o ljudstvih, med katerimi je bivala, sporočati tudi v obliki zgodb.

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo