Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: JABOLČNI KIS*

V ljudskem zdravilstvu in kulinariki s patrom Simonom Ašičem

V samostanskem podjetju Sitik v Stični po receptih patra Simona Ašiča pripravljajo domač jabolčni kis in različne vrste kisa z dodatki. V knjigi so opisani kis z baziliko, kis z bezgom in medom, kis s čemažem, kis s česnom, kis s hrenom, kis z medom, kis z orehi in zeliščni kis. Predstavljene so tudi pomembne lastnosti zdravilnih rastlin, ki so ekstrahirane v kisu, opisana je njihova uporaba v ljudski medicini ter njihove posebnosti ali zanimivosti.

Knjigi je dodanih tudi nekaj samostanskih receptov jedi, za pripravo katerih se uporablja kis.

