Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: HUDO PREPROSTO DRUŽINSKO USTVARJANJE*

* oglasno sporočilo

Izvirno slovensko delo prinaša domiselne ideje, kako lahko družinskoživljenje obogatite s kratkočasnim in z ekološko osveščenim ustvarjalnimdruženjem. Posebej dragoceno je, da boste večji del potrebščin našli doma –največkrat med že odsluženimi stvarmi. Avtorice so svoje zamisli tokrat strnileže v drugem svežnju predlogov s skupnim imenovalcem Hudo preprosto. Navodiladopolnjujejo nazorne fotografije posameznih korakov izvedbe, da bo izdelavaposameznega izdelka res vsakomur razumljiva. Tudi tisti, ki so jih že ob prviknjigi zasrbeli prsti, se bodo tokratnega nadaljevanja gotovo razveselili!

Ustvarjanje je osnovna človekova potreba, izražanje prek drobnih del pa človeka bogati in mu pomaga razvijati ročne spretnosti. Knjiga prinaša 52 s slikami opremljenih nasvetov tipa naredi sam, ki so zastavljeni kot izhodišče za ustvarjalne (popol)dneve v vaši družini ali skupnosti. Njihov namen je, da starejšim pomagajo na kratkočasen način prenašati rokodelska znanja na mlajše rodove. Ob prijetnem druženju se boste skupaj učili vesti, žagati, rezljati … Naučili se boste uporabljati osnovna orodja, kot rdeča nit pa je v knjigi prisotna tudi skrb za okolje, saj za številne izdelke uporabimo odpadno embalažo in materiale iz narave. Domiseln nabor ustvarjanja v vseh letnih časih bo poskrbel za prijetno razvedrilo doma in v naravi!

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

