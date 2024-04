Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: FRIDERIK IN VERONIKA*

* oglasno sporočilo

Srednjeveška ljubezenska zgodba knežjega mesta

Ena najbolj znanih resničnih zgodovinskih pripovedi na Slovenskem o nesojeni goreči ljubezni med mladim celjskim grofom Friderikom in nežno lepotico nižjega stanu Veroniko Deseniško v zgodovinskem okviru knežjega mesta in ob nasprotovanju mogočnega grofa Hermana kot čudoviti spomenik naše preteklosti opominja, da prava ljubezen premaga vse ovire in seže onkraj vsega.

Zgodovinsko izpričanim dejstvom sledi tudi pripoved Juana Juvančiča, ki pa si s stripovskim izrazom jemlje potrebno svobodo, da nam v domišljiji približa znane like ter nam v kombinaciji besede in poteze domiselno naslika njihove značajske lastnosti.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo