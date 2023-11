Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DRUŽINSKA PRATIKA 2024

* oglasno sporočilo

Družinska pratika je dobrodošla spremljevalka skozi vse leto. Poleg raznovrstnih podatkov za vsak dan posebej ponuja drobce lepega branja, ki pobožajo dušo, in zvrhan koš koristnih napotkov, ki olajšajo opravila, okrepijo zdravje in polepšajo domače okolje. Družinska pratika je tista drobna knjižica, ki kot zvesta prijateljica ostaja z nami v vseh letnih časih in vsakega družinskega člana nagovarja na svoj način. Vabljeni k naročilu in prebiranju Družinske pratike.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

