Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DREVO IMA SRCE*

Pravljica – slikanica za otroke in odrasle. Deček in drevo postaneta velika prijatelja. Fant odrašča, drevo mu izpolnjuje želje eno za drugo in pri tem daruje samo sebe. Od drevesa ostane le štor, deček pa postane sivolas starec. Želi si le še, da bi kam sedel in si odpočil. Tudi to željo mu drevo izpolni. Tako se znova najdeta …

Knjiga je prejela znak kakovosti ZLATA HRUŠKA.

