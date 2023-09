Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DEHTEČE SPOMINČICE LJUBEZNI*

* oglasno sporočilo

Pisemski portret Josipine Urbančič Turnograjske in Lovra Tomana

Pisemski roman Dehteče spominčice ljubezni odstira pogled v intimno pisemsko korespondenco med Josipino Urbančič Turnograjsko in Lovrom Tomanom. Pisma, ki sta si jih več kot tri leta redno izmenjevala, povezuje tankočutno zapisana zgodba družine Urbančič, ki jo mestoma bogatijo pripovedovalkina nežna razmišljanja o ljubezni in življenju. Roman predstavlja dragocen vpogled v čas, ki je bil ključnega pomena za razvoj narodne identitete in slovenskega jezika.

