Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: DEDKOV VRT*

* oglasno sporočilo

V svoji prelepi in zagonetni slikanici se priznani ilustrator Lane Smith posveča staranju, spominjanju, vezem družinskih zgodb in ljubezni. Dedek včasih ganljivo, drugič spet nagajivo odpira vrata svojega čudežnega vrta staršem, starim staršem – in predvsem otrokom. Nenavadna knjiga o čisto navadno nenavadnih ljudeh – prikupna pripoved o lepoti življenja.

Fantičkov pradedek, ki ima čudovit, umetelno oblikovan vrt, ni bil od nekdaj vrtnar. Nekoč je bil deček na kmetiji. Bil je šolar in vojak. Bil je tudi mož, oče, dedek – in pradedek. Pravnuk v njegovem čarobnem vrtu obuja davno pozabljene dogodke. Ob sprehodu skozi očarljivi Dedkov vrt bodo lahko starši, stari starši in nemara celo prastari starši z otroki obujali spomine.

Večkrat nagrajena slikanica Dedkov vrt je leta 2012 prejela nagrado Caldecott Honor Book.

Znižana cena 9,50 EUR (redna cena 12,90 EUR).

Vabljeni v knjigarno Celjske Mohorjeve na Prešernovi ulici 23 v Celju, naročilo pa lahko oddate tudi na www.mohorjeva.org ali po telefonu na 03 490 14 20.

* oglasno sporočilo