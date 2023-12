Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ČUDOVIT BOŽIČNI ČAS *

* oglasno sporočilo

Besede, ki podarjajo mir

Kaj je tako posebnega v pričakovanju božiča? Praznik Jezusovega rojstva najgloblje zaznamuje poslanstvo miru. A okoliščine tega rojstva pred 2000 leti so bile vse prej kot umirjene! Kljub temu božiču vedno znova uspe preobrniti naš vsakdan, da nam ustvari oaze miru za naše hrepenenje in poglobljenost. Pesmi in razmišljanja 20 avtorjev nas vabijo, naj se odpremo veselemu oznanilu, da nas objame mir božiča in nas ponese v novo leto.

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo