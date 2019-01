Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: ČLOVEK IN EKOLOŠKA KRIZA*

* oglasno sporočilo

Knjiga prikazuje škodljivo poseganje posameznikov, gospodarskih panog in organizacij v naravno okolje, vzroke tega početja in številne druge posledice: ogrevanje ozračja, taljenje ledu, velike podnebne spremembe, ujme, zastrupljanje zraka, vode, zemlje, hrane, in posledično izumiranje številnih rastlinskih in živalskih vrst, slabšanje zdravja ljudi in pojav mnogih hudih bolezni. Če se bo tak brezbrižen, izkoriščevalski in nasilen odnos do narave nadaljeval, bo ogrožen obstoj človeštva in življenja sploh. Ker je glavni krivec pustošenja narave človek, avtor podrobno razčlenjuje psihološke vzroke tega pogubnega delovanja. V človeku pa vidi tudi rešitev: pogoj za njegovo preobrazbo je drugačna vzgoja otrok doma, v vrtcu, šolah, skrb za njihovo celovito, skladno osebnostno rast, razvijanje ustvarjalnega značaja, nravnega čuta, osveščanja, dobrohotnosti in odgovornosti. Ob tem so potrebna tudi drugačna javna občila, drugačen zgled odraslih, zlasti voditeljev, ter drugačne vrednote, etika in kultura družbe.

