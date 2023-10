Knjiga tedna Celjske Mohorjeve: BRATJE KARAMAZOVI

* oglasno sporočilo

Bratje Karamazovi so kronski dragulj v opusu Dostojevskega, hkrati pa eden izmed vrhov svetovne literature. V ospredju so štirje »bratje«, ki so si med seboj različni tako po vrednotah, stališčih, prepričanjih in verovanju kakor po genetski liniji, saj nimajo vsi

iste matere. Njihov oče je razuzdanec, burkač in pijanec, ki je svoje otroke ves čas zanemarjal. Napeti družinski odnosi privedejo celo do umora …

Celjska Mohorjeva družba vam želi prijetno branje!

* oglasno sporočilo