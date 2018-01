Knjiga meseca Celjske Mohorjeve: VEČNI ČLOVEK*

* oglasno sporočilo

Knjiga Večni človek, ki je prvič izšla leta 1925, je uvrščena na seznam desetih knjig, ki so najmočneje oblikovale človekovo poklicanost in življenjsko filozofijo. Chesterton, avtor številnih del, v katerih na duhovit in prepričljiv način osvetljuje izjemnost krščanstva, spregovori tokrat v prvem delu o enkratnosti človeka med vsemi ustvarjenimi bitji, v drugem delu pa o enkratnosti učlovečenega Boga Jezusa Kristusa.

Večni človek (The Everlasting man) je Chestertonov dvodelni prikaz zgodovine človeštva, Kristusa in krščanstva. V njem sledimo duhovnemu popotovanju človeštva zahodne civilizacije. Gotovo spada med tista Chestertonova besedila, ki so postala že kar nekakšna antropološka, kulturno zgodovinska in apologetska klasika in ki s pretečenimi desetletji ne izgubijo svoje aktualnosti. Duhovitega pisca duhoviti bralci z veseljem preberejo kadar koli. Žal dela nismo dobili prevedenega v času, ko je pred stoletjem nastalo. Po avtorju in vsebini sodi med izdaje, ki bodo zapolnile tudi vrzel v slovenskem (komaj obstoječem) dialogu oz. polemiki med »znanstvenim« in »religioznim«.

Bogdan Gradišnik je za prevod Večnega človeka prejel Jermanovo nagrado, ki jo podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev.

