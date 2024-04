Knežje mesto s pesmijo napolnili mladi zborovski pevci

Mladinski pevski festival; foto FAS 1 od 3

Mladinski pevski festival. Celje je minuli vikend gostilo 35. po vrsti. Leto 2024 je tako za celjski festival z najdaljšo tradicijo prelomno.

Celje se že od leta 1946, ko je prvič potekal Mladinski pevski festival (MPF), uvršča na zemljevid pevskih prestolnic Slovenije, Evrope in sveta. Nič drugače ni bilo letos, ko so knežje mesto napolnili ubrani glasovi mladih zborovskih pevcev.

Celjski zbori so se dobro odrezali

V tekmovalnem delu so nastopili številni zbori iz Celja in drugih slovenskih krajev ter obiskovalce s pesmijo popeljali tako med ljudske kot sodobne pesmi. Tudi Celjani so bili zelo prepričljivi. Dekliški zbor Gimnazije Celje – Center z zborovodjo Davidom Preložnikom, ki je bil tudi koordinator festivala, je prejel naziv najboljši zbor 27. državnega tekmovanja (ex-aequo) – absolutno, pa tudi posebno priznanje srednješolskemu zboru za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi ter za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe.

Sicer je naziv najboljši zbor 27. državnega tekmovanja (ex-aequo) – absolutno prejel še Dekliški zbor Gimnazije Kranj. Najboljši mladinski zbor 27. državnega tekmovanja pa je postal Mladinski pevski zbor Glasbene šole Rogaška Slatina.

Denarno nagrado zborovodji za strokovno izpopolnjevanje sta prejeli Katja Florjančič iz Mladinskega pevskega zbora OŠ Šempeter v Savinjski dolini in Nadja Janežič iz Mladinskega pevskega zbora OŠ Alojzija Šuštarja, Ljubljana – Šentvid.

Posebno priznanje za najboljšega zborovodjo debitanta je dobil Erik Šmid, ki vodi Dekliški zbor Gimnazije Kranj. Posebno priznanje za najboljšega korepetitorja mladinskega zbora pa je dobila Fia Selič, pianistka Mladinskega pevskega zbora OŠ Šempeter v Savinjski dolini.

Več o dogajanju med festivalom ter celoten nabor zmagovalcev lahko preberete v aktualni številki časopisa Celjan, mi pa z vami delimo nekaj foto utrinkov.