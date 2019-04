Knežje mesto ima letos kar trinajst nagrajencev

Ob prazniku Mestne občine Celje bo ta četrtek, celjski župan Bojan Šrot podelil najvišja

občinska priznanja. Častna meščana bosta postala dr. Stanislav Lipovšek in Ivan Grobelnik – Ivo. Glasbena šola Celje in Izidor Krivec bosta prejela zlati celjski grb, srebrnega pa bodo prejeli Gimnazija Celje – Center, Edvard Kužner in dr. Zoran Pevec. Drsalni klub Celje, Milan Alašević in Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje so prejemniki bronastega celjskega grba, Iza Pavlina in Bernie Bezenšek pa kristalnega.

1 od 13

Foto: Andraž Purg