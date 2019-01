Kmetijstvo: Agritech trka na vrata

Celjski sejem bo na pobudo Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnologije od srede, 30. januarja, do nedelje, 3. februarja, organiziral prvi Agritech – sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije. Po zgledu sejmov iz tujine Agritech poteka pozimi, ko imajo kmetje več časa za razmišljanje o naložbah in naročilih strojev.

Sejem je namenjen tehnološko napredni mehanizaciji, ki jo pri svojem delu potrebujejo kmetovalci in gozdarji. Potekal bo v kar šestih dvoranah celjskega sejmišča, nekaj prostora pa mu bodo namenili tudi zunaj. Kot je pojasnil izvršni direktor Celjskega sejma, mag. Robert Otorepec, se bo na sejmu predstavljalo 62 razstavljavcev, ki bodo razstavljali preko 200 blagovnih znamk kmetijske mehanizacije (traktorji, plugi, trosilci škropilnice, ovijalke…) in gozdarske mehanizacije (cepilniki drv, motorne žage, gozdarski vitli, prikolice, dvigala, zaščitna oprema …), razstavljena pa bo tudi dodatna ponudba za kmete, sadjarje in vinogradnike, kot so semena, gnojila, škropiva, zaščitna sredstva in ostala oprema.





Novosti v kmetijstvu

Na Agritechu si boste lahko ogledali in pobližje spoznali vse novosti o kmetijski in gozdarski mehanizaciji, poleg tega pa boste lahko prisluhnili tudi izobraževanjem in predavanjem, namenjenih obdelovalcem zunanjih površin ter ostalim, ki jim je narava in delo zunaj blizu. V ospredju bo predvsem tematika varstva pri delu, ki pri kmetih in gozdarjih igra veliko vlogo. Zveza strojnih krožkov Slovenije tako v petek, soboto in nedeljo pripravlja prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu in prikaz varovalnih delovnih oblek. Tudi Zveza slovenske podeželske mladine je v ospredje postavila to temo, v soboto v kongresni dvorani pripravljajo srečanje z naslovom Varnost na kmetiji.



Gozdovi in mladi kmetje

Ujme so večni in neizogibni del narave. Ko se zgodijo, narekujejo delo zunanjih obdelovalcev površin. V soboto bodo pripravili srečanje z naslovom Ujme v gozdovih na Celjskem in pomen intenzivnejšega gospodarjenja za naše gozdove, vse dni sejma pa si boste lahko na njihovem razstavnem prostoru ogledali razstavo pod imenom Ujme v slovenskih gozdovih.

Na sejmu bo posebna pozornost posvečena mladim, ki bodo v prihodnosti gonilna sila na vseh področjih. Na trgu je v strokovnih podjetjih občutiti primanjkljaj delavcev na področju servisa in prodaje kmetijske mehanizacije. Na sejmu bodo predstavili štipendiranje Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske mehanizacije (ZKGT) za bodoče serviserje kmetijske mehanizacije ter prodajalce rezervnih delov in druge mehanizacije.