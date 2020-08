Kmetijska zadruga Šmarje – Pet medalj za vina iz Hiše vin Emino

Hiša vin Emino je na nedavnem največjem slovenskem vinskem ocenjevanju Vino Slovenija za svoja vina ter penino prejela tri zlate in dve srebrni medalji.

Ocenjevalci so v Gornji Radgoni z zlatom nagradili njihovo pravkar lansirano penino Viljem, ki predstavlja vrh ponudbe. Ob tem sta zlata še rumeni muškat in chardonnay Emino, srebrno medaljo sta prejeli modra frankinja in sauvignon Emino. Nagrajena vina, ob vseh ostalih, že ponujajo v svoji prenovljeni Hiši vin Emino v Imenem. Hiša vin Emino vsakoletno kakovost svojih vin potrjuje na domačih in tujih ocenjevanjih. Poleg vedno izjemno pomembnih priznanj z največjega svetovnega ocenjevanja vin Decanter in ameriškega Great American Wine Competition zagotovo največ štejejo medalje z največjega slovenskega ocenjevanja Vino Slovenija. »Letošnje ocenjevanje je za nas še posebej pomembno, saj goste sprejemamo v prenovljeni in razširjeni Hiši vin Emino. Tako jim s ponosom, ob vseh nagrajenih vinih iz prejšnjih let, predstavimo tudi naša nova vina letnika 2019,« razlaga vodja prodaje v Hiši vin Emino Matija Jagrič in dodaja, da so s petimi osvojenimi medaljami izjemno zadovoljni: »V naše vitrine z nagradami smo dodali tri zlate in dve srebrni medalji, ki nadaljujejo zgodbo grajenja kakovosti naše vinske ponudbe.«

Dve zlati medalji so osvojili z vinoma chardonnay in rumeni muškat iz linije Emino. »Naš chardonnay 2019 je zaradi izjemno natančnega postopka ohranil primarne sortne značilnosti, saj smo pazili na pravšnjo raven fermentacije, pravočasno ustavitev alkoholnega vretja in šestmesečno zorjenje na drožeh,« razlaga enolog Gašper Repše, ki pojasnjuje tudi posebnosti nagrajenega rumenega muškata 2019: »Grozdje rumenega muškata smo pobirali v dveh fazah. Najprej smo želeli zdravo grozdje z intenzivno aromo, v drugi fazi pa smo pobirali zrelo grozdje z večjo vsebnostjo sladkorja in ekstraktov. Nato smo s skrbno nadzorovanim postopkom ohranili intenzivno aromatiko.«

Srebrni medalji so osvojili z modro frankinjo 2018 in sauvignonom 2019, prav tako iz njihove linije Emino. »Naša modra frankinja prihaja z več leg Šmarsko-virštanjskega vinorodnega podokoliša in skozi zorjenje pridobiva sadno-sortno cvetico in prijetno svežino, ki jo vinoljubci pri tej sorti izjemno cenijo,« opisuje enolog Gašper Repše. Prav tako zanimivo je bilo ustvarjanje njihovega sauvignona, kjer so uporabili le posebej izbrano, zdravo in nepoškodovano grozdje. »V tem vinu smo z nadzorovanim postopkom dobili bogato cvetico, ki smo jo donegovali z zorjenjem na drožeh, zato je vino prijetne, svetlo rumene barve in svežega vonja,« zaključuje Repše. (RN)