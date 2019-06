Kmalu spet Uniorjev tek na Rogli

V Zrečah odštevajo dneve do Uniorjevega teka, ki ga na Zreškem organizirajo že šesto leto. Velja za nekakšno pripravo na Konjiški maraton. Lani se je slikovitega 5-kilometrskega teka po zelenih planjah na Rogli udeležilo rekordnih 120 tekačic in tekačev.

Prijavnine ni, nagrade mamljive

Če ste ljubitelj teka, ste si na koledarčku zagotovo že obkrožili 16. junij. Ta dan na Roglo ponovno pričakujejo številne ljubitelje gibanja v naravi, na svežem gorskem zraku.. »Pametno je, da tekači izkoristijo brezplačne dogodke, kot je Uniorjev tek, da preizkusijo svojo športno pripravljenost, še posebej, če se nameravajo udeležiti zahtevnejše trase, kot je denimo na Konjiškem maratonu,« poudarja Anton Noner, predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratona. Ob tem napoveduje, da se bo Uniorjevega teka med drugim udeležil ambasador Konjiškega maratona in tekaški ekstremist Bogomir Dolenc. Med drugim bo predstavil svoj nov projekt, s katerim zbira dobrodelna sredstva za Male viteze – otroke, obolele za rakom. Čeprav je tek brezplačen, zmagovalcem v ženski in moški kategoriji obljubljajo bogate nagrade. Kakšne? Vikend najem bungalova na Rogli, Uniorjev set orodja, masažo v wellnessu Idila in brezplačne startnine za Konjiški maraton. Zato ne oklevajte. Brezplačne prijave so že mogoče na spletni strani www.konjiskimaraton.si.